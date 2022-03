30es Fêtes musicales de Corbigny Corbigny, 7 août 2022, Corbigny.

30es Fêtes musicales de Corbigny Grande cour de l’Abbaye Abbaye de Corbigny Corbigny

2022-08-07 – 2022-08-13 Grande cour de l’Abbaye Abbaye de Corbigny

Corbigny Nièvre Corbigny

5 concerts dont 4 dans la grande cour de l’abbaye de Corbigny et le cinquième en délocalisé.

Dimanche 7 août, 19h

Dimitri Naïditch Trio avec la participation exceptionnelle du violoniste d’origine Vénézuélienne Alexis Cardenas…

Dimitri Naïditch, piano

Gilles Naturel, contrebasse

Arthur Alard, batterie

Bach en Jazz, un concert tout en swing “cousu main” pour les Fêtes musicales.

Lundi 8 août, 19h,

Quintette Moragues

Michel Moraguès, flûte

David Walter, hautbois

Pierre Moraguès, cor

Giorgio Mandolesi, basson

Un souffle de joie, d’émotion, de beauté avec ces solistes à vent qui rayonnent dans le monde entier, ensemble ou séparément.

Programme

Beethoven, Allegro extrait de l’Octor op. 103

Mendelssohn, quintette en la mineur d’après le quatuor N°2 op.13

2ème partie surprise…

Mercredi 10 août, 19h

L’Armée des Romantiques joue Johannes Brahms

Au coeur de l’effervescent XIXème siècle ! Un concert sur instruments historiques par une Armée singulière et engagée qui aime favoriser une écoute instruite entre les musiciens et le publics…

Emmanuel Balssa, violoncelle

Girolamo Bottiglieri, violon

Rémy Cardinale, piano

Vendredi 9 août, 19h, dans l’une des communes de la communauté de communes

Nicolas Dautricourt, violon

Quatuor Capriccio

Cécile Agator, violon

Fermin Ciriaco, violon

Flore-Anne Boisseau, alto

Samuel Etienne, violoncelle

Dimanche 13 août, 19h

Sirba Octet réuni en quintette

Un voyage métissé, de la Roumanie à la Moldavie et de la Russie à la Hongrie, écrit comme un salut joyeux aux musiques traditionnelles klezmer et tziganes et un hymne à la vie !

Richard Schmoucler, violon

Philippe Berrod, clarinette

Bernard Cazauran, contrebasse

Caroline Esposito, piano

Iurie Morar, cymablum

+33 3 86 20 22 78 https://www.fetesmusicalesdecorbigny.eu/

