30èmes Nuits des étoiles Entremont-le-Vieux, 6 août 2021, Entremont-le-Vieux. 30èmes Nuits des étoiles 2021-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-07 Parking de l’auberge Notre-Dame des Bruyères Le Désert d’Entremont

Entremont-le-Vieux Savoie Entremont-le-Vieux Pour cette 30ème édition, les clubs astronomiques vous invitent sur un site protégé de la pollution lumineuse. Ils mettront en station leurs télescopes pour que chacun puisse observer planètes et étoiles remarquables. dernière mise à jour : 2021-07-28 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse

Détails Catégories d’évènement: Entremont-le-Vieux, Savoie Autres Lieu Entremont-le-Vieux Adresse Parking de l'auberge Notre-Dame des Bruyères Le Désert d'Entremont Ville Entremont-le-Vieux lieuville 45.4591#5.85834