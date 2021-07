30ème TRIATHLON DE MACON Mâcon, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Mâcon.

30ème TRIATHLON DE MACON 2021-07-04 – 2021-07-04 Centre Paul Bert 389 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Mâcon Saône-et-Loire

EUR Pour notre 30ème Triathlon, afin qu’il soit une fête et qu’un maximum puissent venir s’essayer nous avons décidé, malgré les contraintes sanitaires, de baisser les tarifs d’inscriptions.

De plus nous vous proposons des relais sur le format S et un challenge féminin du club le plus représenté toutes courses confondues.

Mention spéciale, le drafting est autorisé, roues lenticulaires ou à bâtons interdites de même que les prolongateurs immenses, attention à la réglementation.

Pour toutes questions Denis 06 52 09 92 07.

TMC71000@gmail.com +33 3 85 38 06 06

Pour notre 30ème Triathlon, afin qu’il soit une fête et qu’un maximum puissent venir s’essayer nous avons décidé, malgré les contraintes sanitaires, de baisser les tarifs d’inscriptions.

De plus nous vous proposons des relais sur le format S et un challenge féminin du club le plus représenté toutes courses confondues.

Mention spéciale, le drafting est autorisé, roues lenticulaires ou à bâtons interdites de même que les prolongateurs immenses, attention à la réglementation.

Pour toutes questions Denis 06 52 09 92 07.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par