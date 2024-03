30ème Triathlon de Fains Fains, dimanche 30 juin 2024.

30ème Triathlon de Fains Fains Eure

Le comité des fêtes de Fains organise le 30ème TRIATHLON DE FAINS le dimanche 30 juin 2024 .

3 épreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés:

– départ à 09h00 Duathlon XS (2,2 km de course à pied / 9,6 km de vélo / 2,2 km de course à pied)

– départ à 10h30 Triathlon S (750 m de natation / 22,5 km de vélo / 5,5 km de course à pied)

– départ à 14h30 Triathlon M (1500 m de natation / 44,6 km de vélo / 10 km de course à pied)

Remise des prix à l’issue de chaque épreuve

Tarifs :

– Duathlon Licenciés = 8 € / non licenciés = 10 €

– Triathlon S licenciés = 25 € / non licenciés = 30€

– Triathlon M licenciés = 35€ / non licenciés = 55€

Inscription aux épreuves sur https://triathlonfains.fr/inscription/

Informations par mail à triathlongenevieve@gmail.com ou triathlon.fains@orange.fr ou par téléphone au 06.36.68.09.08

Etang situé au carrefour de la rue des Portes et de la rue de la Carotière 27120 FAINS

Accès gratuit pour les spectateurs

Parking gratuit

Espace Restauration / Buvette autour de l’étang

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 09:00:00

fin : 2024-06-30

Rue des Portes

Fains 27120 Eure Normandie triathlon.fains@orange.fr

L’événement 30ème Triathlon de Fains Fains a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération