30ème salon des vin et de la gastronomie – Vinifra Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière

30ème salon des vin et de la gastronomie – Vinifra Saint-Germain-de-la-Rivière, 6 mai 2022, Saint-Germain-de-la-Rivière. 30ème salon des vin et de la gastronomie – Vinifra Salle polyvalente 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle polyvalente 3 Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde EUR salon des vins et de la gastronomie.

Animations : bandas, majorettes de St Romain, chanteurs, jeux pour petits et grands.

Présentation des vieux tracteurs et des tous derniers modèles par Bonnaud Automobiles salon des vins et de la gastronomie.

Animations : bandas, majorettes de St Romain, chanteurs, jeux pour petits et grands.

Présentation des vieux tracteurs et des tous derniers modèles par Bonnaud Automobiles salon des vins et de la gastronomie.

Animations : bandas, majorettes de St Romain, chanteurs, jeux pour petits et grands.

Présentation des vieux tracteurs et des tous derniers modèles par Bonnaud Automobiles vinifra

Salle polyvalente 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-de-la-Rivière Autres Lieu Saint-Germain-de-la-Rivière Adresse Salle polyvalente 3 Avenue Charles de Gaulle Ville Saint-Germain-de-la-Rivière lieuville Salle polyvalente 3 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Departement Gironde

Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-la-riviere/

30ème salon des vin et de la gastronomie – Vinifra Saint-Germain-de-la-Rivière 2022-05-06 was last modified: by 30ème salon des vin et de la gastronomie – Vinifra Saint-Germain-de-la-Rivière Saint-Germain-de-la-Rivière 6 mai 2022 Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde