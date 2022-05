30ème salon de peinture Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Calvados

30ème salon de peinture
Salle Polyvalente Place de la libération
Bénouville
2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-15 12:30:00

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-15 12:30:00 Salle Polyvalente Place de la libération

Bénouville
Calvados

L'Association Sports et Loisirs de Bénouville organise le 30ème salon de peinture de Bénouville.

