Saône-et-Loire

30ème Rassemblement des Saint-Laurent de France Saint-Laurent-en-Brionnais, 2 juillet 2022

Le Bourg SAINT LAURENT EN BRIONNAIS Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

2022-07-02 – 2022-07-03

SAINT LAURENT EN BRIONNAIS Le Bourg

Saint-Laurent-en-Brionnais

Saône-et-Loire Saint-Laurent-en-Brionnais EUR Venez faire la fête avec les Saint-Laurent de France du 1er au 3 juillet 2022 Du 1er au 3 juillet 2022, la commune de Saint-Laurent-en-Brionnais aura donc le privilège d’accueillir l’ensemble des délégations des communes de Saint Laurent représentant de nombreuses régions de France. Du samedi au dimanche de 10 h à 20 h, vous pourrez ainsi assister aux différentes animations de rue, déambuler à travers les stands des Saint-Laurent de France et les stands de l’exposition des artisans du Brionnais, participer à un parcours d’obstacles, etc. Vous pourrez également vous restaurez en journée (buffet/buvette) et en soirée lors de nos 3 repas dansants. Au programme :

• Samedi matin (dès 10 h) : foires expos St Laurentins et artisanales, éveil au yoga, cours de zumba

• Samedi après-midi (dès 14 h 30) : foires expos, cours de danses en ligne, jeux de précision, parcours d’obstacles, concerts, cours de country

• Dimanche matin (dès 10 h) : foires expos, parcours d’obstacles, cours de zumba, Compagnie Tempo (cirque déambulatoire)

• Dimanche après-midi (dès 14 h 30) : foires expos, parcours d’obstacles, cours de zumba et de country, concert de rock, Compagnie Tempo (cirque déambulatoire) Ce 30ème anniversaire des rassemblements des Saint Laurent de France marquera le renouveau de la fête après cette période de pandémie. Si vous souhaitez participer au repas dansant du vendredi 2 et samedi 3 juillet, veuillez vous inscrire au préalable avant le 20 juin soit par mail : slfb2021@gmail.com soit par tél. : 06.31.34.31.64 Pour le dimanche soir, l’inscription au repas dansant se fera sur place jusqu’à 21 h à la caisse centrale. Au menu (boissons comprises) :

• Vendredi soir repas dansant : buffet des salades, lasagnes, fruits. Prix 15 €

• Samedi soir repas dansant : feuilletée d’escargots, joue de bœuf, fromage, dessert. Prix 25 €

