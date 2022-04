30ème Randonnée Pédestre des Amis de La Borne Henrichemont Henrichemont Catégories d’évènement: Cher

Henrichemont Cher Henrichemont 4 EUR Trois circuits balisés variés au travers des bois et collines alentour. Trois ravitaillements seront proposés. Les lots qui composent les récompenses sont offerts par les céramistes de La Borne. Remise du “Trophée Prosper” qui récompense le club/groupe le plus nombreux sur les deux grands circuits, trois années consécutives. 30ème édition de la Randonnée Pédestre organisée par les Amis de La Borne qui se déroulera lundi 18 avril 2022 (Pâques). Trois circuits seront proposés: 8 km, 14 km et 22 km. Inscriptions à partir de 7h30 à la Salle des Fêtes de La Borne. Remise de récompenses et vin d’honneur à partir de 11h30. lesamisdelaborne@gmail.com Trois circuits balisés variés au travers des bois et collines alentour. Trois ravitaillements seront proposés. Les lots qui composent les récompenses sont offerts par les céramistes de La Borne. Remise du “Trophée Prosper” qui récompense le club/groupe le plus nombreux sur les deux grands circuits, trois années consécutives. les Amis de La Borne

