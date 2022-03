30ème foire photo Allauch, 3 avril 2022, Allauch.

30ème foire photo Allauch

2022-04-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-03 17:30:00 17:30:00

Allauch Bouches-du-Rhône

3 3 Le public pourra trouver des négociants (venus du grand Sud de la France) en matériel photo d’occasion et de collection, des objets se rapportant à la photo, des livres et revues photo. Des éditeurs présenteront leurs dernières publications, présence d’auteurs, rencontre avec le public et signatures d’ouvrages.



Les membres de PHOCAL présenteront une exposition d’une sélection de 150 photographies.



La Fédération Photographique de France tiendra un stand d’information sur les activités des clubs de la Région et les manifestations nationales.

PHOCAL organise sa 30ème Foire photo, occasion, collection, édition au Gymnase du complexe sportif Jacques Gaillard, le dimanche 3 avril de 8h30 à 17h30.

+33 4 91 10 49 20 http://wwww.phocal.org/

Le public pourra trouver des négociants (venus du grand Sud de la France) en matériel photo d’occasion et de collection, des objets se rapportant à la photo, des livres et revues photo. Des éditeurs présenteront leurs dernières publications, présence d’auteurs, rencontre avec le public et signatures d’ouvrages.



Les membres de PHOCAL présenteront une exposition d’une sélection de 150 photographies.



La Fédération Photographique de France tiendra un stand d’information sur les activités des clubs de la Région et les manifestations nationales.

Allauch

dernière mise à jour : 2022-03-03 par