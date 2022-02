30ème Fête des Plantes Jenzat Jenzat Catégories d’évènement: Allier

Jenzat

30ème Fête des Plantes Jenzat, 2 avril 2022, Jenzat. 30ème Fête des Plantes Jenzat

2022-04-02 – 2022-04-02

Jenzat Allier De nombreux exposants venus de toute la France.

Plantes rares et de collections, conseils de culture, produits naturels et du terroir, artisanat d’art.

Visite comprise de la Maison du Luthier.

Découvrez les peintures murales de l’église Saint-Martin. Jenzat

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Jenzat Autres Lieu Jenzat Adresse Ville Jenzat lieuville Jenzat Departement Allier

Jenzat Jenzat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jenzat/

30ème Fête des Plantes Jenzat 2022-04-02 was last modified: by 30ème Fête des Plantes Jenzat Jenzat 2 avril 2022 Allier Jenzat

Jenzat Allier