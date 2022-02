30ème Fête de la Transhumance Val-d’Aigoual Val-d'Aigoual Catégories d’évènement: Gard

Val-d'Aigoual

30ème Fête de la Transhumance Val-d’Aigoual, 11 juin 2022, Val-d'Aigoual. 30ème Fête de la Transhumance Val-d’Aigoual

2022-06-11 – 2022-06-12

Val-d’Aigoual Gard Val-d’Aigoual Fête traditionnelle autour de l’estive des moutons. La fête aura lieu le samedi 11 juin 2022 ; toute la journée, de 9h à 18h : nombreuses animations et stands. Soirée veillée des bergers le samedi, visites d’estives le dimanche. Val-d’Aigoual

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Val-d'Aigoual Autres Lieu Val-d'Aigoual Adresse Ville Val-d'Aigoual lieuville Val-d'Aigoual Departement Gard

Val-d'Aigoual Val-d'Aigoual Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-daigoual/

30ème Fête de la Transhumance Val-d’Aigoual 2022-06-11 was last modified: by 30ème Fête de la Transhumance Val-d’Aigoual Val-d'Aigoual 11 juin 2022 gard Val-d'Aigoual

Val-d'Aigoual Gard