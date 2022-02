30ème Festival d’Ailleurs et d’à côté ! Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**30ème Festival ! Un mois de théâtre !** Le théâtre d’à côté jouera et accueillera dans ce beau lieu, si convivial, qu’est la Grange de la Ferme Dupire une bonne dizaine d’autres compagnies pour des créations, des spectacles en tournée, amateurs et professionnels. **Des registres différents, des auteurs contemporains** pour que chacun y trouve son bonheur ! **Le 12 Mars**, nous fêterons dignement cet anniversaire avec la participation d’artistes invités pour l’occasion en **Théâtre, musique et exposition**. (Prix libre pour l’occasion) Une politique de prix très accessibles pour un théâtre pour tous ! À 100 m du métro Triolo…

8/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

