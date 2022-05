30ème Brocante d’Origny Sainte Benoîte Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Catégories d’évènement: Aisne

Origny-Sainte-Benoite

30ème Brocante d’Origny Sainte Benoîte Origny-Sainte-Benoite, 22 mai 2022, Origny-Sainte-Benoite. 30ème Brocante d’Origny Sainte Benoîte Origny-Sainte-Benoite

2022-05-22 07:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Origny-Sainte-Benoite Aisne Origny-Sainte-Benoite La brocante est de retour à Origny Sainte Benoîte .

Pour la 30ème le COS vous réserve plusieurs animations :

– apéritif concert avec la renaissante

– Madison géant avec Origny Country et Les Lolitas La brocante est de retour à Origny Sainte Benoîte .

Pour la 30ème le COS vous réserve plusieurs animations :

– apéritif concert avec la renaissante

– Madison géant avec Origny Country et Les Lolitas mairie-sainte-benoite@orange.fr La brocante est de retour à Origny Sainte Benoîte .

Pour la 30ème le COS vous réserve plusieurs animations :

– apéritif concert avec la renaissante

– Madison géant avec Origny Country et Les Lolitas BROCANTE

Origny-Sainte-Benoite

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Origny-Sainte-Benoite Autres Lieu Origny-Sainte-Benoite Adresse Ville Origny-Sainte-Benoite lieuville Origny-Sainte-Benoite Departement Aisne

Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/origny-sainte-benoite/

30ème Brocante d’Origny Sainte Benoîte Origny-Sainte-Benoite 2022-05-22 was last modified: by 30ème Brocante d’Origny Sainte Benoîte Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite 22 mai 2022 Aisne Origny-Sainte-Benoite

Origny-Sainte-Benoite Aisne