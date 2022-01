30ème Bourse aux collections L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

30ème Bourse aux collections L’Aria, 6 mars 2022, Cornebarrieu. 30ème Bourse aux collections

L’Aria, le dimanche 6 mars à 09:00

La bourse aux collections est le rendez-vous incontournable des collectionneurs de la région. Les exposants présents ce jour-là, proposent : timbres, lettres, vieux papiers, cartes postales, capsules de champagne, fèves, voitures miniatures, disques vinyles … et bien d’autres objets de collection.

Pass vaccinal obligatoire

Organisée par l’amicale philatélique et cartophile de l’Aussonnelle L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2022-03-06T09:00:00 2022-03-06T17:00:00

