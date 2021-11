Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne Doubs, Sainte-Suzanne 30ème Anniversaire + 1 de la chorale chœur à cœur Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne Catégories d’évènement: Doubs

Sainte-Suzanne

30ème Anniversaire + 1 de la chorale chœur à cœur Sainte-Suzanne, 21 novembre 2021, Sainte-Suzanne. 30ème Anniversaire + 1 de la chorale chœur à cœur Salle Polyvalente 62 Rue de Besançon Sainte-Suzanne

2021-11-21 – 2021-11-21 Salle Polyvalente 62 Rue de Besançon

Sainte-Suzanne Doubs Sainte-Suzanne Doubs 30 ème Anniversaire + 1

1990-2021

Chorale choeur à coeur

avec :

– Eve Arbez

– Julie Chamouton

– Isabelle Jost

– Pascal Keller

– Vincent Nommay

– Sylvain Roussey Lumière : Gérard Pascal

Réservation obligatoire

Entrée libre avec “Pass sanitaire” +33 3 81 90 13 06 30 ème Anniversaire + 1

1990-2021

Chorale choeur à coeur

avec :

– Eve Arbez

– Julie Chamouton

– Isabelle Jost

– Pascal Keller

– Vincent Nommay

– Sylvain Roussey Lumière : Gérard Pascal

Réservation obligatoire

Entrée libre avec “Pass sanitaire” Salle Polyvalente 62 Rue de Besançon Sainte-Suzanne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Sainte-Suzanne Autres Lieu Sainte-Suzanne Adresse Salle Polyvalente 62 Rue de Besançon Ville Sainte-Suzanne lieuville Salle Polyvalente 62 Rue de Besançon Sainte-Suzanne