30e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas Vernas Catégories d’évènement: Isère

Vernas

30e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas, 3 septembre 2022, Vernas. 30e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas

2022-09-03 08:30:00 08:30:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00

Vernas Isère Vernas EUR 4 4 Rassemblement de véhicules anciens. Bourse d’échanges de pièces auto. Visite du village de Verna et accès à la Bourse assurés par un petit train gratuit. 35000 m² d’exposition qui en fait la 3e bourse de France. Buvettes et restauration sur place. contact@akmd38.org http://www.akmd38.com/ Vernas

dernière mise à jour : 2022-04-02 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vernas Autres Lieu Vernas Adresse Ville Vernas lieuville Vernas Departement Isère

Vernas Vernas Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernas/

30e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas 2022-09-03 was last modified: by 30e Rassemblement de véhicules anciens et d’exception Vernas Vernas 3 septembre 2022 Isère Vernas

Vernas Isère