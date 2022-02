30e Rallye de l’Anguison Corbigny Corbigny Catégories d’évènement: Corbigny

Nièvre

30e Rallye de l’Anguison Corbigny, 8 avril 2022, Corbigny. 30e Rallye de l’Anguison Départ du champs de foire Champs de foire Corbigny

2022-04-08 – 2022-04-09 Départ du champs de foire Champs de foire

Corbigny Nièvre Corbigny Les équipages peuvent concourir dans l’une des quatre grandes catégories suivantes :

Rallye Moderne : Véhicules Modernes

Rallye VHC-CLASSIC : Véhicule Historique de Compétition & VHC Classic

Rallye VHRS : Véhicule Historique de Régularité Sportive

