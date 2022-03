30E PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-01 – 2022-04-03

Montpellier Hérault Le 30ème Parcours d’Ateliers d’Artistes “Les Briscarts” se déroule du 01 au 03 avril 2022 à Montpellier sur le thème FLAMANTS ROSES. Un grand nombres d’artistes vous ouvrent leurs ateliers. Nous sommes très contents de pouvoir à nouveau réaliser notre exposition collective, à l’Espace Saint-Ravy.

Les oeuvres seront aussi présentées sur le site Briscarts.com et dans la galerie numérique openstreetmap.

briscarts@gmail.com +33 6 80 33 83 42

