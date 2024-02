30e Open International d’Échecs TARBES Tarbes, samedi 30 mars 2024.

Ce tournoi est ouvert au public qui doit respecter le silence et ne pas perturber la concentration des joueurs.

Les participants sont des joueurs licenciés à la FIDE (fédération Internationale des Echecs).

Cette année, nous attendons entre 120 et 150 joueurs/euses de tous âges (de 5 à 99 ans), la plupart viennent des régions Aquitaine et Occitanie ainsi que d’Espagne.

Une ronde (= partie) peut durer 5h sans mi-temps, le temps moyen est de 3h.

En savoir plus sur L’Echiquier de Bigorre

L’association propose des activités autour du jeu d’échecs tout au long de l’année.

Les débutants sont les bienvenus les mercredis à partir de 18h dans notre local situé au 47 rue Brauhauban, à côté de la mairie.

A l’intérieur du Jardin Massey, près de la salle associative et du boulodrome, nous avons disposé une table avec deux chaises et un jeu d’échecs en libre accès.

Les mercredis et les samedis, quand le temps le permet, nous sortons tables et échiquiers. S’il pleut, nous jouons à l’intérieur de la salle associative (entrée rue André Fourcade).

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement 30e Open International d’Échecs Tarbes a été mis à jour le 2024-02-15 par OT de Tarbes|CDT65