Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille 30e Juri’s Cup Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

30e Juri’s Cup, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Marseille. 30e Juri’s Cup 2021-09-16 – 2021-09-19 Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL

Marseille Bouches-du-Rhône L’édition de 2020 a été annulée et reportée en raison de la pandémie Covid 19.

Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de colloque sur le droit de la plaisance suivie de trois jours de régates en rade de Marseille. Régate depuis 1991, l’Association Juris’Cup organise chaque année en septembre les Rencontres internationales du droit de la plaisance. http://www.juriscup.com/ Régate depuis 1991, l’Association Juris’Cup organise chaque année en septembre les Rencontres internationales du droit de la plaisance. L’édition de 2020 a été annulée et reportée en raison de la pandémie Covid 19.

Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de colloque sur le droit de la plaisance suivie de trois jours de régates en rade de Marseille.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Ville Marseille