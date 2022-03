30e exposition « Les jeunes Périgourdins et leur patrimoine » Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

_**Regard dans la ville**_ Cette exposition est un espace de création d’artistes en herbe, qui concrétise les connaissances acquises pendant les ateliers thématiques conduits par le service Ville d’art et d’histoire, en transversalité avec les services municipaux et des artistes locaux. Les élèves illustrent l’histoire de leur ville, à travers une exposition à la médiathèque qui leur permet de laisser place à toute leur imagination, en dialoguer avec le passé, le présent et l’avenir.

Gratuit. Entrée libre selon horaires d’ouverture de la médiathèque Pierre Fanlac. Rdv : Médiathèque Pierre-Fanlac.

Regard dans la ville – Du 8 juin au 8 juillet 2022
Médiathèque Pierre Fanlac
12 avenue Georges Pompidou
24000 Périgueux

2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-07-04T10:00:00 2022-07-04T18:00:00;2022-07-05T10:00:00 2022-07-05T18:00:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T18:00:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T18:00:00

