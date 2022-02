30e édition du Courliton et Vide Sellerie Courlay, 26 juin 2022, Courlay.

30e édition du Courliton et Vide Sellerie Courlay

2022-06-26 07:00:00 – 2022-06-26 14:00:00

Courlay Deux-Sèvres Courlay

8 EUR Cette épreuve originale consiste à former une équipe de 3 : un cavalier, un coureur et un vététiste. L’équipe part ensemble et pendant la course le vététiste se sépare de son équipe afin de faire une boucle supplémentaires (23kms) alors que le coureur et le cavalier restent ensemble tout le long de la course (12 kms). Avant de franchir la ligne d’arrivée, il y aura un point STOP (500 m avant la ligne d’arrivée) et il faudra que l’équipe soit complète afin de repartir.

Si vous désirez participer à l’évènement mais qu’il vous manque un partenaire, contactez nous. Nous pourrons vous aider à trouver la dernière personne de l’équipe.

Petit bonus cette année : La course est ouverte à nos amis à 4 pattes donc si vous souhaitez venir avec lui (Cani-Cross ou Cani-VTT). Merci de le mentionner à votre inscription.

Lors de cette matinée, il y aura un vide sellerie : 2€ le m² (sur réservation).

+33 6 30 84 92 84

association des randonneurs équestres Courlay

Courlay

dernière mise à jour : 2022-02-11 par