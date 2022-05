30e édition des vernissages communs AVV Vieille-Ville de Genève, 5 mai 2022, Genève.

du jeudi 5 mai au samedi 7 mai à Vieille-Ville de Genève

**30 éditions déjà de leurs vernissages communs !** et l’enthousiasme des membres d’Art en Vieille Ville à partager avec le public, amateurs d’art, collectionneurs, curieux, leur passion et leurs découvertes ne s’est pas tari. Au contraire ! Cette édition printanière est une nouvelle fois une invitation au voyage à la rencontre d’artistes confirmés ou émergeants, toutes époques, styles et matières confondus. Au programme, **Isa Barbier** avec ses compositions de plumes, bruissement d’éternité à la **galerie Rosa Turetsky**, l’artiste multi-primé **James Nachtwey** chez **Gowen**, des pièces d’artistes iconiques **Pablo Picasso, Alexander Calder, Kazuo Shiraga, Max Ernst** ou **Pierre Soulages** présentés à **Opera Gallery** et à la **Galerie Schifferli** ou encore les illustrations de **Pierre Alechinsky**, vadrouilleur au pinceau voyageur chez **Sonia Zannettacci**. Vous partirez en voyage à Anvers, comptoir exceptionnel de l’art chez **De Jonckheere** et parcourrez les paysages suisses et italiens à la **galerie Grand-Rue** après avoir visité « l’appartement d’une collectionneuse » à la **galerie Patrick Gutknecht**. Le livre est à l’honneur également chez **Illibrairie** avec des pépites issues de la collection de Pierre Magnenat et de belles éditions suisses du XXe siècle, de Paul Jouve à Marc Chagall, à la **librairie l’Exemplaire**. Journée portes ouvertes samedi 7 mai : 11h, 14h et 16h : visites guidées au fil des expositions AVV avec une historienne de l’art entrée libre sur réservation [info@avv.ch](mailto:info@avv.ch) 14h30 : Musée Barbier-Mueller visite guidée de l’exposition “Ecarts et Correspondances – Musée Barbier-Mueller et Jacques Kaufmann, artiste céramiste” avec Irène Gautier, guide conférencière entrée libre sur réservation [info@avv.ch](mailto:info@avv.ch)

Entrée libre

Les galeries d’Art en Vieille-Ville vous ouvrent leurs portes à la découverte de leurs nouvelles expositions du printemps.

Vieille-Ville de Genève 1204 Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

