30e édition des Gasconnades Lauzun, vendredi 9 août 2024.

30e édition des Gasconnades Lauzun Lot-et-Garonne

Pour la 30ᵉ édition des Gasconnades organisée par le Comité des fêtes, venez aux spectacles de rue suivis des tables gourmandes le samedi. Et le dimanche, profitez pour chiner des objets de seconde main sur les nombreux stands du vide-greniers, restauration et buvette sur place toute la journée. Pour le soir, le restaurant « Clément Artisan culinaire » vous propose un repas avec possibilité de repas végétarien. La soirée sera animée. Apportez vos couverts complets. Un moment festif a partagé entre amis ou en famille à ne manquer sous aucun prétexte. Tout le week-end, déambulations de rue et exposition d’art. EUR.

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-11

Dans le village

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteslauzun@gmail.com

L’événement 30e édition des Gasconnades Lauzun a été mis à jour le 2024-03-08 par OT du Pays de Lauzun