30e Corrida de Langueux : Course à pied internationale Langueux, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Langueux.

30e Corrida de Langueux : Course à pied internationale 2021-09-03 – 2021-09-04 Rue de rennes Hotel de ville

Langueux Côtes d’Armor Langueux

La Course internationale de Langueux ne se présente plus, elle attire chaque année un large public. De la sueur et des rires, des efforts et du plaisir, la Corrida se veut une fête dans la ville et du bonheur plein les yeux ! La corrida c’est aussi une traversée de la baie pour les marcheurs. Programme complet sur corridadelangueux.com

info@corrida-langueux.com http://www.corridadelangueux.com/

