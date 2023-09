Patrimoine [en mouvement] – [Chemins…] 3099 Rte Cézanne Le Tholonet, 17 septembre 2023, Le Tholonet.

Le Tholonet,Bouches-du-Rhône

Pour cette 9ème édition de Patrimoine [en mouvement], le CIAM vous invite à découvrir “Chemins…” de la Cie du Courcirkoui..

2023-09-17 11:30:00

3099 Rte Cézanne Château du Tholonet

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



For this 9th edition of Patrimoine [en mouvement], CIAM invites you to discover ?Chemins…? by Cie du Courcirkoui.

Para esta 9ª edición de Patrimoine [en mouvement], el CIAM le invita a descubrir « Chemins… » de la Cie du Courcirkoui.

Ausgabe von Patrimoine [en mouvement] lädt das CIAM Sie ein, ?Chemins…? von der Cie du Courcirkoui zu entdecken.

