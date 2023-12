Rando-Cezanne – Du Tholonet aux carrières de Bibémus 3099 route Cezanne Le Tholonet, 26 novembre 2023, Le Tholonet.

Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-26 09:00:00

fin : 2023-11-26 12:30:00

Randonnée sur le thème de Paul Cezanne jusqu’aux carrières de Bibémus pour découvrir son cabanon..

Depuis la route classée Cezanne, marchez dans une pinède aux contrastes saisissants : terre ocre-rouge, pinède verte et ciel azur. Découvrez la Provence picturale, ressentez sa puissance géologique et son énergie rocailleuse comme le disait si bien Paul Cezanne. Une fois sur le plateau, vous passerez près du bastidon de Cezanne dans les carrières de Bibémus et irez voir ses œuvres disséminées dans la nature. Dans cette palette de peintre, le temps a façonné le relief d’une main de maître.



➜ Balade à pied

➜ Langue : en français, anglais et allemand

➜ Durée : 3h30 environ

➜ Rando niveau moyen

➜ Dénivelé : +/- 200m

➜ Prévoir chaussures de marche, eau et pique-nique.



2 parkings gratuits sur place



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

3099 route Cezanne Départ devant l’entrée du Château du Tholonet

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-02-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence