Paul Cezanne et les Carrières de Bibémus 3080 chemin de Bibémus Aix-en-Provence, samedi 20 juillet 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-07-20 18:00:00

fin : 2024-07-20 20:00:00

Au coeur du Grand Site Sainte-Victoire, suivez Elodie de Reisetrip Tours au fil d’un parcours aménagé autour du bastidon-atelier de Paul Cézanne

Découvrez la carrières de roches calcaires ocre-jaune exploitées pour bâtir la ville d’Aix-en-Provence et disséminés au cœur d’une nature sauvage. Nous commenterons en fin de visite, les reproductions des tableaux du maître, à l’endroit où il a peint sur le motif.



Rendez-vous au parking de Bibemus (places de parking limitées) 15 minutes avant, puis marcher jusqu’à l’entrée des carrières. ⚠️ATTENTION⚠️ : écrire l’adresse complète dans votre navigateur et suivez le chemin de Bibemus. Sinon votre GPS vous enverra au barrage de Bimont ! ⚠️



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français et en anglais

➜ Durée : 2h environ​

➜ Matériel à prévoir : chaussures de marche, eau, pique-nique à prévoir les soirs d’été.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

3080 chemin de Bibémus Parking de Bibémus

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



