Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-10 09:30:00

Elles n'ont cessé d'inspirer Cezanne : il y a créé des œuvres de renommée mondiale. Entre les immenses blocs de roche ocre se fraie un itinéraire aménagé. Vous découvrez en le parcourant, le lien particulier qui unit l'artiste à cette nature sauvage..

En plein coeur du Grand Site Concors Sainte-Victoire, découvrez la géologie du site : des blocs rocheux ocre-jaunes exploités jusqu’au XVIIIe siècle pour bâtir la ville d’Aix-en-Provence, disséminés au coeur d’une nature sauvage. Une visite également botanique jusqu’au belvédère exposé sud, après un passage près du cabanon de pierre qui servait d’entrepôt-atelier au grand maître des lieux, Paul Cezanne. En fin de parcours, cachés dans la pinède, nous commenterons les reproductions des tableaux du peintre placés à l’endroit même où il a peint sur le motif.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français et en anglais

➜ Durée : 2h environ​

➜ Matériel à prévoir : chaussures de marche, eau, pique-nique (optionnel en période estival)



⚠️ Le départ de cette visite se fait du parking de Bibémus. Attention places de parking limitées, merci de venir 15 minutes en avance.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. EUR.

3080 chemin de Bibémus Parking de Bibémus

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

