Marché de Noël à la ferme 308 imp d’artemare Saint-Vaast-Dieppedalle, 22 décembre 2023, Saint-Vaast-Dieppedalle.

Saint-Vaast-Dieppedalle,Seine-Maritime

Pour la 16èmeannée, retrouvez les producteurs locaux pour vos repas de fêtes

Tout au long de l’année, la gastronomie est à l’honneur à la ferme ! Faire plaisir et se faire plaisir en cuisinant et en offrant de bons produits.

Pour Noël, notre marché à la ferme du vendredi soir voit grand et gourmand !

Dans la cour de la ferme Les Prés d’Artemare, le vendredi 22 décembre de 14h à 19h, une vingtaine de producteurs seront présents pour présenter leur production fermière pour préparer le réveillon de Noël et faire des cadeaux gourmands : volailles, foie gras, escargots, fromage, porc et charcuterie, pain, cidre et autres boissons normandes, légumes, miel et pains d’épices, produits laitiers, glaces, …

Il est recommandé de réserver pour certains produits..

2023-12-22 14:00:00 fin : 2023-12-22 19:00:00. .

308 imp d’artemare Ferme les Prés d’Artemare

Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie



For the 16th year, discover local producers for your festive meals

All year round, gastronomy is in the spotlight at the farm! Treat yourself and others by cooking and offering good food.

For Christmas, our Friday evening farm market is thinking big and gourmet!

In the courtyard of the Les Prés d’Artemare farm, on Friday December 22 from 2pm to 7pm, some twenty producers will be on hand to present their farm produce in preparation for Christmas Eve, and to make gourmet gifts: poultry, foie gras, snails, cheese, pork and charcuterie, bread, cider and other Norman beverages, vegetables, honey and gingerbread, dairy products, ice cream, etc.

Reservations are recommended for certain products.

Por decimosexto año, conozca a los productores locales para sus comidas festivas

Durante todo el año, la gastronomía es el centro de atención en la granja Dése un capricho a sí mismo y a los demás cocinando y ofreciendo buena comida.

Para Navidad, nuestro mercado agrícola de los viernes por la noche piensa a lo grande y en gourmet

En el patio de la granja Les Prés d’Artemare, el viernes 22 de diciembre de 14:00 a 19:00, una veintena de productores le presentarán sus productos de granja para preparar la Nochebuena y hacer regalos gourmet: aves, foie gras, caracoles, quesos, carne de cerdo y charcutería, pan, sidra y otras bebidas normandas, verduras, miel y pan de especias, productos lácteos, helados, etc.

Se recomienda reservar para determinados productos.

Zum 16. Mal finden Sie die lokalen Produzenten für Ihre Festtagsmahlzeiten wieder

Das ganze Jahr über steht die Gastronomie auf dem Bauernhof im Mittelpunkt! Machen Sie sich und anderen eine Freude, indem Sie gute Produkte kochen und verschenken.

Für Weihnachten denkt unser Bauernmarkt am Freitagabend groß und lecker!

Im Hof des Bauernhofs Les Prés d’Artemare werden am Freitag, den 22. Dezember von 14.00 bis 19.00 Uhr rund zwanzig Erzeuger anwesend sein, um ihre bäuerliche Produktion vorzustellen, damit Sie sich auf den Weihnachtsabend vorbereiten und leckere Geschenke machen können: Geflügel, Foie gras, Schnecken, Käse, Schweinefleisch und Wurstwaren, Brot, Cidre und andere normannische Getränke, Gemüse, Honig und Lebkuchen, Milchprodukte, Eis, …

Es wird empfohlen, für bestimmte Produkte zu reservieren.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche