bal trad Belvezet 30580 Belvezet, Belvezet (30) bal trad Belvezet 30580 Belvezet, Belvezet (30), 30 août 2023, . bal trad Belvezet Mercredi 30 août, 21h00 30580 Belvezet, Belvezet (30) chapeau Bal Folk, avec les chapeaux de roues Buvette et restauration sur place Prix libre au chapeau source : événement bal trad Belvezet publié sur AgendaTrad 30580 Belvezet, Belvezet (30) l’Arbousier, Théatre de verdure

30580 Belvezet, 30580 Belvezet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44565 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T21:00:00+02:00 – 2023-08-31T01:00:00+02:00

2023-08-30T21:00:00+02:00 – 2023-08-31T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 30580 Belvezet, Belvezet (30) Adresse l'Arbousier, Théatre de verdure 30580 Belvezet, 30580 Belvezet, France Age max 110 Lieu Ville 30580 Belvezet, Belvezet (30) latitude longitude 44.084537;4.364955

30580 Belvezet, Belvezet (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//