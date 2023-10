Concours de dictée primée (ouvert à tous dès 10 ans) 305, rue du Stade Saint-Paul-lès-Romans, 14 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Concours de dictée primé le Samedi 14 Octobre à 14h00 pour adultes et enfants dès 10 ans.



Venez passer un bon moment en famille en vous inscrivant avant le Mercredi 11 Octobre au 06.09.37.85.50 ou sur bib.splr@laposte.net.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . .

305, rue du Stade Association Lecture et Loisirs Saint Pauloise – Bibliothèque

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Award-winning dictation contest on Saturday October 14 at 2:00 pm for adults and children aged 10 and over.



Come and have a good time with your family by registering before Wednesday October 11 on 06.09.37.85.50 or bib.splr@laposte.net

Premiado concurso de dictado el sábado 14 de octubre a las 14.00 horas para adultos y niños a partir de 10 años.



Ven a pasar un buen rato en familia inscribiéndote antes del miércoles 11 de octubre en el 06.09.37.85.50 o en bib.splr@laposte.net

Preisgekrönter Diktatwettbewerb am Samstag, den 14. Oktober um 14.00 Uhr für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.



Verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie und melden Sie sich bis Mittwoch, den 11. Oktober unter 06.09.37.85.50 oder bib.splr@laposte.net an

Mise à jour le 2023-09-29 par Valence Romans Tourisme