Vide grenier 305 route des écoles Saint-Palais, 3 décembre 2023, Saint-Palais.

Saint-Palais,Pyrénées-Atlantiques

Vide grenier de Noël au profit de l’association des parents d’élèves de l’école et du collège Etchecopar. Buvette et restauration sur place..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

305 route des écoles Lycée Errecart

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas flea market in aid of the Etchecopar school and college parents’ association. Refreshments and catering on site.

Mercadillo navideño a beneficio de la asociación de padres del colegio Etchecopar. Refrescos y catering in situ.

Weihnachtsflohmarkt zugunsten der Elternvereinigung der Schule und des Collège Etchecopar. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque