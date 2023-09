Journées du patrimoine – moulin à vent de « La Tuque » 3033 route des moulins Foulayronnes, 16 septembre 2023, Foulayronnes.

Foulayronnes,Lot-et-Garonne

Sept essences de bois ont permis sa restauration à l’identique depuis 1998. Démonstration de mouture si le vent le permet..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

3033 route des moulins Moulin de La Tuque

Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Seven types of wood have been used to restore it to its original state since 1998. Grinding demonstration if the wind allows it.

Desde 1998 se han utilizado siete tipos de madera para devolverlo a su estado original. Demostración de molienda, si el viento lo permite.

Sieben Holzarten haben seine originalgetreue Restaurierung seit 1998 ermöglicht. Bei gutem Wind wird das Mahlen vorgeführt.

