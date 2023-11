Exposition d’Annie Puybareau et Astrid de Geuser 303 Rue Robert Pinchon Bois-Guillaume, 17 novembre 2023, Bois-Guillaume.

Bois-Guillaume,Seine-Maritime

Le style d’Annie Puybareau est empreint de vie et de poésie. Privilégiant l’instant et une palette de couleurs vibrantes elle redonne à l’art figuratif son pouvoir d’enchantement, entraînant le regard dans un flamboyant voyage autour du monde.Professionnelle elle expose en France et à l’étranger.

Astrid de Geuser est une artiste plasticienne, sculpteur, peintre, et contemplative du Vivant. En multipliant les techniques et matériaux, elle donne naissance à des êtres hybrides aux essences mêlées, rendant hommage à la faune, la flore, et leurs interactions. L’harmonie omniprésente dans la Nature, lui inspire des créations où s’enlacent lumière, mouvement et beau, nous invitant à l’émerveillement.

Vernissage le 17 Novembre à 18h..

Vendredi 2023-11-17 14:30:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

303 Rue Robert Pinchon

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie



Annie Puybareau?s style is imbued with life and poetry. Favoring the moment and a palette of vibrant colors, she restores the enchanting power of figurative art, taking the eye on a flamboyant voyage around the world.

Astrid de Geuser is a visual artist, sculptor, painter and contemplative of Life. By multiplying techniques and materials, she gives birth to hybrid beings with mixed essences, paying homage to fauna, flora and their interactions. Nature’s omnipresent harmony inspires her creations in which light, movement and beauty intertwine, inviting us to marvel.

Opening November 17 at 6pm.

El estilo de Annie Puybareau está lleno de vida y poesía. Privilegiando el momento y una paleta de colores vibrantes, devuelve al arte figurativo su poder de encantar, llevando la mirada a un extravagante viaje alrededor del mundo.

Astrid de Geuser es artista visual, escultora, pintora y observadora contemplativa de la vida. Multiplicando técnicas y materiales, da vida a seres híbridos con esencias mezcladas, rindiendo homenaje a la fauna, la flora y sus interacciones. La omnipresente armonía de la naturaleza inspira sus creaciones, en las que la luz, el movimiento y la belleza se entrelazan invitándonos a maravillarnos.

Inauguración el 17 de noviembre a las 18.00 horas.

Der Stil von Annie Puybareau ist von Leben und Poesie geprägt. Sie bevorzugt den Augenblick und eine vibrierende Farbpalette und gibt der figurativen Kunst ihre bezaubernde Kraft zurück, indem sie den Blick auf eine feurige Reise um die Welt lenkt.

Astrid de Geuser ist eine bildende Künstlerin, Bildhauerin, Malerin und Kontemplative des Lebendigen. Durch die Vervielfältigung von Techniken und Materialien schafft sie hybride Wesen mit gemischten Essenzen, die der Fauna, Flora und ihren Interaktionen Tribut zollen. Die in der Natur allgegenwärtige Harmonie inspiriert sie zu Kreationen, in denen Licht, Bewegung und Schönheit miteinander verschmelzen und uns zum Staunen einladen.

Vernissage am 17. November um 18 Uhr.

