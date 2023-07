Didier Super « Ta vie sera plus moche que la mienne » 303 route de l’église Larbey, 9 septembre 2029, Larbey.

Larbey,Landes

On lui avait prédit une carrière très courte or ça fait maintenant 12 ans que la marque DIDIER SUPER continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant votre vie est fade, et nous vous en remercions.

Pour son 5ème spectacle, « l’artiste » tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée. Le consommateur sera surpris de découvrir un produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se verra « éduquée ».

Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins biens..

2029-09-09 fin : 2029-09-09 23:00:00. EUR.

303 route de l’église Café Boissec

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



His career was predicted to be short-lived, but for the past 12 years, the DIDIER SUPER brand has continued to satisfy all of you who are reduced to paying for laughs because your lives are so bland, and we thank you for that.

For his 5th show, the « artist » attempts to tell you the story of an unemployed man who meets a fairy. Consumers will be surprised to discover a theatrical product that combines both artistic quality and accessibility (to the people). As a result, quality audiences will have their self-esteem « brushed aside », while the plebs will be « educated ».

You can be sure that in this price range, the other stuff isn’t as good.

Se le auguraba una carrera muy corta, pero desde hace 12 años, la marca DIDIER SUPER sigue satisfaciendo a todos ustedes, que se ven reducidos a tener que pagar para reírse porque su vida es muy sosa, y se lo agradecemos.

Para su 5º espectáculo, el « artista » intenta contarles la historia de un parado que conoce a un hada. Los consumidores se sorprenderán al descubrir un producto teatral que aúna calidad artística y accesibilidad (al pueblo). De este modo, el público de calidad verá « rozada » su autoestima, mientras que la plebe será « educada ».

Puede estar seguro de que, en este rango de precios, lo demás no es tan bueno.

Die Marke DIDIER SUPER wird seit 12 Jahren weitergeführt, um Sie, die Sie für das Lachen bezahlen müssen, weil Ihr Leben so fade ist, immer besser zufrieden zu stellen, und dafür danken wir Ihnen.

In seiner fünften Show versucht der « Künstler », Ihnen die Geschichte eines Arbeitslosen zu erzählen, der eine Fee trifft. Der Konsument wird überrascht sein, ein Theaterprodukt zu entdecken, das sowohl künstlerische Qualität als auch Zugänglichkeit (für das Volk) vereint. So wird das Selbstwertgefühl des Qualitätspublikums « gebürstet », während der Pöbel « erzogen » wird.

Seien Sie versichert, dass in dieser Preisklasse die anderen Sachen weniger gut sind.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Terres de Chalosse