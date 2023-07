Concert Aagut + Stage de Chant 303 route de l’église Larbey, 19 août 2023, Larbey.

Larbey,Landes

Trois voix de femmes, avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple : tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies, apportent une énergie hypnotique puissante qui invitent à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral. Puisant dans le répertoire populaire des Pyrénées et plus particulièrement du Béarn dont est originaire Caroline Sasal, Aagut nous amène jusqu’à la Galice, suivant la crête qui relie le Sud de la France au Nord de l’Espagne. Les arrangements et créations de Caroline, la discrète présence de traitements sonores et sons électroniques dans le respect de l’acoustique et d’un certain minimalisme apportent un versant contemporain qui vient pimenter ce répertoire d’une énergie vibrante..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . EUR.

303 route de l’église Café Boissec

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Three women?s voices, each with its own personality, play a multiple score on stage: at times delicate and touching, they can carry us away to the point of trance. Percussion adds a powerful hypnotic energy to these polyphonies and polyrhythms, inviting us to dance before returning to the minimalism and purity of ancestral song. Drawing on the popular repertoire of the Pyrenees, and more particularly of Béarn, where Caroline Sasal hails from, Aagut takes us all the way to Galicia, following the ridge that links the south of France to the north of Spain. Caroline?s arrangements and creations, the discreet presence of sound treatments and electronic sounds, respect for acoustics and a certain minimalism, bring a contemporary slant that spices up this repertoire with vibrant energy.

Tres voces de mujer, cada una con su propia personalidad, interpretan una partitura múltiple en el escenario: a veces delicadas y conmovedoras, pueden llevarnos hasta el trance. La percusión añadida a estas polifonías y polirritmias aporta una poderosa energía hipnótica que invita a bailar antes de volver al minimalismo y la pureza del canto ancestral. Inspirándose en el repertorio popular de los Pirineos, y más concretamente de la región de Béarn de la que procede Caroline Sasal, Aagut nos lleva hasta Galicia, siguiendo la cordillera que une el sur de Francia con el norte de España. Los arreglos y creaciones de Caroline, la discreta presencia de tratamientos sonoros y sonidos electrónicos, el respeto por la acústica y un cierto minimalismo, aportan un toque contemporáneo que condimenta este repertorio con una energía vibrante.

Drei Frauenstimmen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit, spielen auf der Bühne eine vielfältige Partitur: mal zart und berührend, können sie uns bis zur Trance mitreißen. Die Perkussion, die zu diesen Polyphonien und Polyrhythmen hinzugefügt wird, bringt eine starke hypnotische Energie mit sich, die zum Tanzen einlädt, bevor sie wieder zum Minimalismus und der Reinheit eines uralten Gesangs zurückkehrt. Aagut schöpft aus dem volkstümlichen Repertoire der Pyrenäen und insbesondere des Béarn, aus dem Caroline Sasal stammt, und führt uns bis nach Galizien, entlang des Gebirgskamms, der Südfrankreich mit Nordspanien verbindet. Carolines Arrangements und Kreationen, die diskrete Präsenz von elektronischen Klängen und Sounds, die die Akustik und einen gewissen Minimalismus respektieren, bringen eine zeitgenössische Seite ein, die das Repertoire mit einer vibrierenden Energie würzt.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Terres de Chalosse