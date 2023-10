Repas spectacle équestre 303 Lieu-dit Kalonjaenea Arcangues, 4 novembre 2023, Arcangues.

Arcangues,Pyrénées-Atlantiques

Animé par Zézé en live. Places limitées sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

303 Lieu-dit Kalonjaenea Ferme Xuxurla

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Performed live by Zézé. Limited places available on reservation.

Actuación en directo de Zézé. Plazas limitadas disponibles previa reserva.

Moderiert von Zézé en live. Begrenzte Plätze mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Pays Basque