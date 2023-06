Le Lin en Fête : Atelier tissage « Charles Denis » 301 route de Quiévremont Doudeville, 23 juin 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Visitez l’atelier de tissage et sa collection d’outils anciens !

Rencontre avec les liniculteurs..

2023-06-23 à 15:30:00 ; fin : 2023-06-23 11:30:00. .

301 route de Quiévremont

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Visit the weaving workshop and its collection of antique tools!

Meet the flax growers.

Visite el taller de tejido y su colección de herramientas antiguas

Conozca a los cultivadores de lino.

Besuchen Sie die Weberei und ihre Sammlung alter Werkzeuge!

Treffen Sie sich mit den Leinenbauern.

