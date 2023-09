JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DOMPAIRE ET VAUBEXY 301 route de Mirecourt Dompaire, 17 septembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Journées du patrimoine Dompaire Vaubexy.

Messe célébrée par le Père Olivier BOURION, curé modérateur de la Paroisse de Mirecourt/La Croix de Virine, dans l’église de la Viéville à Dompaire, animée par l’ensemble choral dirigé par la Cheffe de Chœur Françoise André

L’association « Entreprise & Culture en Lorraine » organise à Dompaire puis à Vaubexy le dimanche 17 septembre 2023 une animation à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine avec le concours de l’association « J’aime Vaubexy » et le soutien de la municipalité de Vaubexy, de la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire, du Conseil Départemental des Vosges et du MUDAAC d’Epinal.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 10:30:00 fin : 2023-09-17 . 0 EUR.

301 route de Mirecourt Église de la Viéville

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Heritage Days Dompaire Vaubexy.

Mass celebrated by Father Olivier BOURION, moderator of the Mirecourt/La Croix de Virine parish, in the Viéville church in Dompaire, led by the choral ensemble directed by conductor Françoise André

The « Entreprise & Culture en Lorraine » association is organizing an event in Dompaire and Vaubexy on Sunday, September 17, 2023, to mark the European Heritage Days, in conjunction with the « J’aime Vaubexy » association and with the support of the Vaubexy municipality, the Mirecourt-Dompaire Communauté de Communes, the Conseil Départemental des Vosges and Epinal?s MUDAAC.

Jornadas del Patrimonio Dompaire Vaubexy.

Misa celebrada por el Padre Olivier BOURION, moderador de la parroquia de Mirecourt/La Croix de Virine, en la iglesia de Viéville en Dompaire, animada por el conjunto coral dirigido por la directora de orquesta Françoise André

La asociación « Entreprise & Culture en Lorraine » organiza un acto coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio en Dompaire y Vaubexy el domingo 17 de septiembre de 2023, con el apoyo de la asociación « J’aime Vaubexy », el municipio de Vaubexy, la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire, el Conseil Départemental des Vosges y el MUDAAC de Epinal.

Tage des Kulturerbes Dompaire Vaubexy.

Messe, zelebriert von Pater Olivier BOURION, moderierender Pfarrer der Pfarrei Mirecourt/La Croix de Virine, in der Kirche La Viéville in Dompaire, musikalisch umrahmt vom Chorensemble unter der Leitung der Chorleiterin Françoise André

Der Verein « Entreprise & Culture en Lorraine » organisiert in Dompaire und anschließend in Vaubexy am Sonntag, den 17. September 2023 eine Veranstaltung anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes mit Unterstützung des Vereins « J?aime Vaubexy » und der Gemeinde Vaubexy, der Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire, des Conseil Départemental des Vosges und des MUDAAC in Epinal.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT MIRECOURT