MAD HANBALL : WEEKEND HAND 301 route de Bouzemont Dompaire Catégories d’Évènement: Dompaire

Vosges MAD HANBALL : WEEKEND HAND 301 route de Bouzemont Dompaire, 17 décembre 2023, Dompaire. Dompaire Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-17 14:00:00

fin : 2023-12-17 Week’Hand

Dernier week-end de compétition 2023. Nous vous donnons rendez-vous au gymnase de Dompaire pour deux journées plutôt denses.

Buvette et goûter sur Place.

301 route de Bouzemont Gymnase du Collège

Dompaire 88270 Vosges Grand Est

