Première guinguette 2024 : Concert » Le Chanteur imaginaire » 301, Côte Simon La Baume-d’Hostun, mercredi 10 janvier 2024.

La Baume-d’Hostun Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 18:30:00

fin : 2024-01-10

Et joyeux 2024 les matelots !! Pour fêter cette nouvelle année en beauté, on se donne rendez-vous avec « Le Chanteur Imaginaire » un duo original folk et poétique !

301, Côte Simon Tiers-Lieu Le Chalutier

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-05 par Valence Romans Tourisme