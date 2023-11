Salon des créateurs de l’Artisanoscope – 2ème édition 301, Côte Simon La Baume-d’Hostun, 1 décembre 2023, La Baume-d'Hostun.

La Baume-d’Hostun,Drôme

L’Artisanoscope et Le Chalutiers-lieu organisent du 1 au 3 décembre la deuxième édition du Salon des Créateurs !



Animations, buvette et petite restauration

Une trentaine d’artisans seront présents et vous proposerons leurs créations !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

301, Côte Simon Tiers-Lieu Le Chalutier

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’Artisanoscope and Le Chalutiers-lieu are organizing the second Salon des Créateurs from December 1 to 3!



Entertainment, refreshments and snacks

Some thirty artisans will be on hand to showcase their creations!

L’Artisanoscope y Le Chalutiers-lieu organizan la segunda edición del Salon des Créateurs del 1 al 3 de diciembre



Animación, refrescos y aperitivos

Una treintena de artesanos expondrán sus creaciones

L’Artisanoscope und Le Chalutiers-lieu organisieren vom 1. bis 3. Dezember die zweite Ausgabe des Salon des Créateurs!



Animationen, Getränke und kleine Speisen

Rund 30 Kunsthandwerker werden anwesend sein und Ihnen ihre Kreationen anbieten!

Mise à jour le 2023-11-18 par Valence Romans Tourisme