Le Chalu Eclec’tronique #2 301, Côte Simon La Baume-d’Hostun, 9 septembre 2023, La Baume-d'Hostun.

La Baume-d’Hostun,Drôme

Le Chalu Éclec’tronique est de retour pour la rentrée !

Comme vous étiez bouillant l’année dernière, on remet le couvert avec un événement encore plus grand !

On ouvre le parc avec un plus grand marché, plus d’animations et le soir deux scènes !.

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09

301, Côte Simon Tiers-Lieu Le Chalutier

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chalu Éclec’tronique is back for the fall season!

You were so enthusiastic last year, we’re back with an even bigger event!

We’re opening the park with a bigger market, more entertainment and two stages in the evening!

Chalu Éclec’tronique vuelve en otoño

El año pasado os entusiasmamos, así que volvemos con un evento aún mayor

Abriremos el parque con un mercado más grande, más espectáculos y dos escenarios por la noche

Das Chalu Éclec’tronique ist zum Schulanfang wieder da!

Da Sie letztes Jahr kochend heiß waren, gehen wir mit einer noch größeren Veranstaltung wieder an den Start!

Wir öffnen den Park mit einem größeren Markt, mehr Animationen und am Abend zwei Bühnen!

