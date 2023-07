Nuit des Étoiles 2023 3000 route du Gros Cerveau Ollioules, 11 août 2023, Ollioules.

Ollioules,Var

Vendredi 11 août :

De 14h30 à 16h30 : lancement de fusées à eau.

21h30 : conférence « Astronomie de l’étrange » de Yaël Naze. Une conférence dont vous êtes le héros !.

3000 route du Gros Cerveau Observatoire astronomique du Gros Cerveau

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Friday, August 11 :

2:30pm to 4:30pm: water rocket launch.

9:30pm: « Astronomy of the Strange » lecture by Yaël Naze. A lecture in which you are the hero!

Viernes 11 de agosto:

De 14.30 a 16.30 h: lanzamiento de cohetes de agua.

21.30 h: conferencia « Astronomía de lo extraño » por Yaël Naze. Una conferencia en la que usted será el héroe

Freitag, den 11. August :

14.30-16.30 Uhr: Start von Wasserraketen.

21.30 Uhr: Vortrag « Astronomie des Seltsamen » von Yaël Naze. Ein Vortrag, bei dem Sie der Held sind!

