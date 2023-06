Conférence, observation des étoiles & séances de réalité virtuelle 3000 route du Gros Cerveau Ollioules, 15 juillet 2023, Ollioules.

Ollioules,Var

Conférence « La formation des lunes des planètes géantes, un mystère sur le point de s’éclaircir » prononcée par Antoine Schneeberger suivie de l’observation des étoiles et de séances de réalité virtuelle de 35 minutes)..

2023-07-15 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-15 . .

3000 route du Gros Cerveau Observatoire astronomique du Gros Cerveau

Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture « The formation of moons on giant planets, a mystery on the verge of unravelling » by Antoine Schneeberger, followed by stargazing and virtual reality sessions (35 minutes).

