BALADE CULTURELLE EN FORÊT DE BOUCONNE 300 Route de Lévignac Pibrac, 4 décembre 2023, Pibrac.

Pibrac,Haute-Garonne

Balade culturelle pour les personnes voulant découvrir la forêt de Bouconne autrement, est de partager une balade culturelle, géographique, historique, botanique et animale, par une boucle d’une dizaine de kilomètres, entre 3 sites remarquables..

300 Route de Lévignac A l’entrée du parking du lac de la Bordette, au carrefour dit de Lévignac.

Pibrac 31820



A cultural walk for people who want to discover the Bouconne forest in a different way, is to share a cultural, geographical, historical, botanical and animal walk, on a ten-kilometer loop, between 3 remarkable sites.

Un paseo cultural para las personas que quieren descubrir el bosque de Bouconne de una manera diferente, es compartir un paseo cultural, geográfico, histórico, botánico y animal, en un bucle de unos diez kilómetros, entre 3 sitios notables.

Kultureller Spaziergang für Personen, die den Wald von Bouconne auf eine andere Art und Weise entdecken möchten, ist das Teilen eines kulturellen, geografischen, historischen, botanischen und tierischen Spaziergangs auf einem Rundweg von etwa 10 Kilometern zwischen drei bemerkenswerten Orten.

