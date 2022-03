” 300 millions de Francophones, et moi, et moi…ET TOI !” Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

” 300 millions de Francophones, et moi, et moi…ET TOI !” Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre, 17 mars 2022, Auxerre. ” 300 millions de Francophones, et moi, et moi…ET TOI !”

du jeudi 17 mars au samedi 26 mars à Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre

**” 300 millions de Francophone, et moi, et moi…ET TOI !”** ————————————————————- ### A Auxerre, La Maison de la Francophonie Bourgogne a proposé aux enfants des Centres de loisirs et de la MJC d’exprimer en paroles, dessins, danses et chansons leur vision de la Francophonie. Très inspirés par les « Dix mots qui (d’)étonnent » du Ministère de la Culture et de la Francophonie, les enfants et leurs animateurs ont notamment écrit et enregistré une chanson avec la complicité d’Anne David, créé un Kamishibai – pièce de théâtre illustrée sur papier -, dessiné des affiches, créé des rébus, mots croisés et acrostiches des dix mots, ou encore interprété une chorégraphie. **Toutes les créations sont à découvrir du 17 au 26 mars 2022** **à la Salle des Gardes de la Mairie – Place du Maréchal Leclerc** **et sur** [**[https://jumelages-francophonie.com](https://jumelages-francophonie.com)**](https://jumelages-francophonie.com) [**[https://www.facebook.com/auxerre.jumelages](https://www.facebook.com/auxerre.jumelages)**](https://www.facebook.com/auxerre.jumelages)

Gratuit en accès libre

Du 17 au 26 mars à Auxerre, les enfants fêtent la Francophonie avec la Maison de la Francophonie Bourgogne. Découvrez en ligne et lors d’une exposition en mairie leurs créations ” qui (d)’étonnent” ! Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre Place du Maréchal Leclerc 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T08:30:00 2022-03-17T17:00:00;2022-03-18T08:30:00 2022-03-18T17:00:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-21T08:30:00 2022-03-21T17:00:00;2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T08:30:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T08:30:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T08:30:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Salle des Gardes de la Mairie d'Auxerre Adresse Place du Maréchal Leclerc 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Salle des Gardes de la Mairie d'Auxerre Auxerre Departement Yonne

Salle des Gardes de la Mairie d'Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

” 300 millions de Francophones, et moi, et moi…ET TOI !” Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre 2022-03-17 was last modified: by ” 300 millions de Francophones, et moi, et moi…ET TOI !” Salle des Gardes de la Mairie d’Auxerre Salle des Gardes de la Mairie d'Auxerre 17 mars 2022 auxerre Salle des Gardes de la Mairie d'Auxerre Auxerre

Auxerre Yonne