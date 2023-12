Libertins et Courtisanes 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 5 juillet 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-09-27 12:00:00

Découvrez le passé sulfureux et libertin de la capitale de la Provence et de personnages tels que Sade ou Casanova..

Libertins et Courtisanes est une visite à pied en ville au cours de laquelle Jean-Pierre Cassely, propose une visite sulfureuse, humoristique et historico-people pour tout savoir sur les dessous d’Aix…



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Au départ de l’Office de Tourisme

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



