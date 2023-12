Visite d’Aix-en-Provence en petit train électrique by france Voguette 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence, 6 avril 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-09-30

Au départ du rond-point de la Rotonde, en bas du cours Mirabeau, embarquez pour une visite commentée d’environ 45 minutes et retracez l’histoire d’Aix-en-Provence, son patrimoine et sa culture..

Au départ du rond-point de la Rotonde, en bas du cours Mirabeau, embarquez pour une visite commentée d’environ 45 minutes et retracez l’histoire d’Aix-en-Provence, son patrimoine et sa culture.

À bord du petit train 100% électrique d’Aix-en-Provence, by France Voguette, laissez-vous guider par un commentaire audio scénarisé traduit en 8 langues. Vous serez transportés dans les ruelles de la ville et profiterez du toit à vison panoramique pour admirer les moments aixois incontournables.



Le commentaire en français est diffusé directement sur les hauts parleurs. Des casques audio à usage unique sont à disposition de la clientèle non francophone. Si les clients le souhaitent, ils peuvent brancher leurs propres écouteurs sur la console devant eux pour mieux entendre les commentaires.



➜ Durée : 40 minutes environ

➜ Accessible aux personnes à mobilité réduite.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

EUR.

300 avenue Giuseppe Verdi Devant la statue Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence